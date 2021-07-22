Из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро госпитализированы

Из-за осложнения погодных условий в среду, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и семеро пострадали, еще один житель погиб в Луганской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«21 июля в г.Дружковка и г.Константиновка в результате падения деревьев один человек погиб и 7 госпитализированы. В г.Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, пгт Ямполь и с.Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов)», — сказано в сообщении.
Спасатели распилили и убрали 33 поваленных дерева, работы завершены. К работам привлекалось 106 человек и 28 ед. техники ГСЧС.
Также 21 июля в с.Мусиевка Миловского района (Луганская область) в результате падения конструкций крыши погиб один человек.
«В г.Сватово повреждены 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в г.Троицкое повреждена крыша школы», — отметили в ведомстве.
На территории Сватовского и Северодонецкого районов подразделениями ГСЧС совместно с коммунальными службами убрано 57 поваленных деревьев. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 39 человек и 9 ед. техники.
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