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Великобритания ввела санкции против покупателя перчатки Майкла Джексона

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Великобритания ввела санкции против покупателя перчатки Майкла Джексона

Власти Великобритании объявили о введении санкций против пяти человек, причастных к коррупции в Экваториальной Гвинее, Зимбабве, Венесуэле и Ираке. Как сообщает РБК, в санкционный список, в частности, попал вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге, сын нынешнего президента страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, правящего африканским государством с 1979 года.

В сообщении МИД Британии отмечается, что Теодоро Нгема Обианг Манге причастен к присвоению государственных средств, коррупционным сделкам и вымогательству взяток «для финансирования роскошного образа жизни, несовместимого с его официальной зарплатой». Сумму растраченных вице-президентом Экваториальной Гвинеи средств Форин-Офис оценивает в $500 млн, деньги были потрачены на особняк в Париже ($100 млн), частный самолет ($38 млн), десятки роскошных автомобилей и другие вещи, среди которых была и отделанная стразами перчатка Майкла Джексона ($275 тыс.), которую певец надевал во время тура Bad.

Под санкции также попали двое колумбийцев, которые, по данным британского МИДа, наживались, завышая цены на продукты и другие товары, поставляемые в Венесуэлу в рамках государственных программ помощи неимущим. Действия Алекса Наина Сааба Морана и Альваро Энрике Пулидо Варгаса «принесли новые страдания венесуэльцам, и так живущим в нищете», отмечается в сообщении МИДа.

Еще в санкционный список включили бывшего губернатора одной из провинций Ирака Науфала Хаммади ас-Султана (сейчас находится в иракской тюрьме за крупную растрату и другие коррупционные преступления) и зимбабвийского бизнесмена Кудакваше Регимонда Тагвирея, обвиняемого в присвоении государственных средств.

«Действия, которые мы предприняли сегодня, нацелены на людей, которые набивают свои карманы за счет сограждан. Великобритания привержена борьбе с коррупцией и привлечению к ответственности виновных в ее разрушительном воздействии», — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

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Включение в черный список означает, что находящиеся в британской юрисдикции активы попавших под санкции лиц должны быть заморожены, а они сами лишатся возможности въехать в Великобританию.

Великобритания, санкции, Экваториальная Гвинея
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