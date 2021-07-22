«Газпром» готов продлить транзит газа через Украину, но на своих условиях

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны, передают российские СМИ.

Он подчеркнул, что «Газпром» готов даже увеличить транзит газа через Украину, но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

При этом «Северный поток — 2» обеспечит потребителям Европы более дешевый газ, считает глава «Газпрома». Углеродный след поставок газа по «Северному потоку — 2» также будет в 5,6 раза ниже, чем у маршрута через Украину.

Напомним, что продолжение украинского транзита называют одним из условий сделки по «Северному потоку-2» между США и Германией.