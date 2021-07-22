МИД Литвы назвал ошибкой сделку США и Германии по «Северному потоку – 2»

Договоренность между США и Германией по газопроводу «Северный поток — 2» является ошибкой. С такой оценкой в четверг перед журналистами выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Полагаю, что это ошибка, которая может дорого стоить», — заявил он. «Вижу возможность исправить ее предоставлением Украине дорожной карты по приему в члены НАТО», — добавил Ландсбергис.

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что «Северный поток — 2» завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе и агрессию в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.