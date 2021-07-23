В Украине уже сделано более 4,5 миллиона прививок

В течение прошедших суток, 22 июля, от коронавируса в Украине привили 139 441 человека, при этом первую дозу вакцины получили 76 169 украинцев, а 63 272 — полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в среду.

«В Украине опять новый рекорд прививок в сутки! 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021. Одну дозу получили 76 169 человек полностью иммунизированы — 63 272 человека», — говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу — 2920066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1619131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4539197 прививок.