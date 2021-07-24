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Рейтинг одобрения действий Байдена упал до самых низких значений

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Рейтинг одобрения действий Байдена упал до самых низких значений

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США среди американцев в июле снизился до 50% по сравнению с 56% в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, проведенного 6–21 июля среди около 1 тыс. респондентов.

Этот показатель стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства, отмечает институт общественного мнения.

Не одобряют деятельность президента 45% опрошенных, еще 5% респондентов не сформировали точку зрения по этому вопросу.

По данным компании, рейтинг Байдена падает среди его сторонников по Демократической партии: сейчас его работу одобряют 90% однопартийцев, в январе его поддерживали 98%. Среди республиканцев о деятельности Байдена положительно отозвались 12% опрошенных (в январе — 11%), среди тех, кто не является сторонником какой-либо партии — 48% (в январе — 61%).

Падение рейтинга происходит на фоне того, как в США замедлился прогресс по борьбе с коронавирусом, указывают в компании: вакцинация идет медленно, а число заболевших COVID-19 растет.

В среднем работу Байдена на посту президента во втором квартале (с 20 апреля по 19 июля) одобрили 53,3% респондентов (в первом — 56%). Этот показатель значительно выше, чем у его предшественника Дональда Трампа (38,8%), но ниже, чем у Барака Обамы (62%).

По данным портала RealClearPolitics, который собирает результаты последних исследований, сейчас одобряют деятельность Байдена 52,5%, против него высказываются 43,5%.

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В начале июля телеканал C-SPAN опубликовал результаты опроса, цель которого — определить, кого специалисты, в том числе историки, считают лучшим президентом Соединенных Штатов. Они оценивали каждого президента по 10 качествам, включая способность убеждать, лидерство в кризисных ситуациях, экономическое управление, авторитет, международные отношения и так далее. Первое место занял Авраам Линкольн, набравший 897 баллов. Трамп с 312 баллами занял 41-ю строку, он обошел только троих: Франклина Пирса, Эндрю Джонсона и Джеймса Бьюкенена.

опрос, Джо Байден
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