Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один

Из семи контрольных пунктов въезда-выезда, находящихся на линии разграничения на Донбассе, полноценный пропуск граждан осуществляет только «Станица Луганская», сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
«Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины... Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в воскресенье.
В нем отмечается, что пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.
«Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию — 10 019 человек», — подчеркивают в штабе ООС.
Там сообщают, что напротив КПВВ «Новотроицкое» российские наемники блокируют движение граждан, снимая блокировку для отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу.
«В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за время мероприятий контроля пограничники обнаружили 3 гражданина, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию уже направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.
«Через КПВВ „Новотроицкое“ проехало 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил продуктовые наборы и строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составила около 75,6 тонны», — добавляют в штабе ООС.
На КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия и обязательным условием остается пребывание в контрольном пункте в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.
«В то же время во время действия в Украине „зеленого“ уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования», — резюмируют в штабе.
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