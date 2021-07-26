Порошенко и Медведчука вместе вызовут свидетельствовать в уголовном деле СБУ времен Грицака

В уголовном деле по обвинению экс-председателе СБУ Валентина Наливайчеко в незаконном посещении Российской Федерации продолжается судебный процесс. На допрос в нем должны явится пятый президент Петр Порошенко и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом редакции сообщили источники, близкие к следствию.

Также допрошен в суде будет и сам Нилавайченко. Однако, все перечисленные лица вместе не встретиться, потому как судья распорядилась выслушать их поочереди.

Свои показания по делу в зале заседания дал уже экс-глава СБУ Василий Грицак, который был инициатором открытия уголовное производства по факту якобы незаконного и тайного (без отметки в паспорте) пересечения Наливайченком границы в аэропорту Жуляны.

Грицак утверждал, что Наливайченко не только незаконно летал в РФ, но ещё и делал это якобы вместе с Медведчуком. Соответствую информацию под аудиофиксацию Грицак, впрочем, озвучил аккуратно и не утвердительно. Он сослался на слова самого Медведчука, который, мол, ранее рассказал об этом в разговоре в 2016 году.

«В конце лета 2016 года, ко мне обратился Медведчук, как представитель трехсторонней контактной группы. Ко мне он обратился как к главе СБУ. Мы с ним говорили по вопросу освобождения наручников, и я спросил, а правда ли, что он предоставлял возможность и содействовал визиту в РФ бывшего председателя СБУ Наливайченко. Он (Медведчук, — ред) не был готов к этому вопросу, он удивился, но он мне подтвердил. Он принял мой вопрос с удивлением, а я спрашивал с иронией», — заявил Грицак под присягой и отказался отвечать на дополнительные уточняющие вопросы адвокатов, сказав, что по сути дела ему якобы больше ничего не известно.

Медведчук уже был допрошен по этому делу на стадии досудебного расследования, но информацию про полеты с Наливайченко не подтвердил.

Наливайченко, в свою очередь, уголовное дело «за полеты в РФ с Медведчуком», называет сфабрикованным и напрочь опровергает такое событие.

«Я с Медведчуком в Россию не летал, это все ложь», — сказал он в интервью Сергею Руденко.

Адвокат Наливайченко Александр Мазур считает, что дело это, инициированные Грицаком, имеет явную политическую подоплёку, и оно обречено на полный развал в суде.

В частности Мазур сообщил, что один из свидетелей обвинения на самом деле в день предполагаемого полёта находился не в Жулянах, а в Египте, телефон ещё одного — принимал звонки на другом конце Киева. Часть свидетелей уже отказались от своих прежних показаний, рассказав об оказываемом на них давлении. Так или иначе, но за лже-свидетельство в этом деле уже открыто два уголовных производства.

«Я абсолютно уверен, что Наливайченко никуда не летал. Фактически мы провели свое, альтернативное расследование, которое не оставляет в этом никаких разумных сомнений. ...Показаниям лже-свидетелей мы противопоставим не только данные электронных систем аэропорта, мобильной связи, но и свидетельства около 20 лиц, которые документально подтвердят, что 3 апреля 2015 года Наливайченко был на своем рабочем месте, вел прием и подписывал служебные документы», — аргументировал юрист.

Поскольку судебное разбирательство в этом деле движется к завершению, то о нем на канале 24 недавно вышел сюжет экс-нардепа Сергея Лещенко. Он не только настаивал на том, что Наливайченко «виновен», но и всячески клеймил Порошенко, подчёркивая что СБУ имени Наливайченко было полностью подконтрольным экс-президенту.

По словам Лещенко, тесные бизнес-связи Порошенко и Медведчука якобы подтверждают «пленки Суркова», и мол российские тайные визиты Наливайченко — это лишь дополнительный пазл «доказательств антиукраинской деятельности» пятого президента.

Однако, если «дело Наливайченко» действительно развалиться в суде за неимением доказательств факта полёта Наливайченко с Медведчуком, то ответственность за это ляжет на инициатора уголовного преследования — Василия Грицака. Ответственность за фальсификацию обвинений. И ее Грицак уже сейчас, вероятно, что пытается полностью переложить на Порошенка.