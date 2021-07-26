Папа Римский назвал голод нарушением прав человека

Папа Римский Франциск считает, что голод является нарушением прав человека. С таким заявлением понтифик выступил в обращении, направленном участникам подготовительной встречи на высоком уровне по продовольственным системам, открывшейся в понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека. Обязанность каждого — устранять эту несправедливость через конкретные действия, проводя соответствующую политику на международном и национальном уровнях», — говорится в распространенном тексте послания.

Глава Римско-католической церкви отметил, что «для обеспечения основополагающих прав человека необходимо достичь цели «Нулевого голода». «И просто производить продовольствие недостаточно, необходимы новые менталитет и подходы в программировании и организации продовольственных систем», — говорится в послании.

О неприемлемости голода и увеличения голодающих говорил во своем вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги. Он отметил, что гуманитарные вопросы стоят в центре председательства Италии в Группы двадцати.

В докладе, обнародованном к открытию встречи в Риме, итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti указала, что мировые цены на продовольственные продукты возросли на 33,9% по сравнению с уровнем прошлого года из-за последствий пандемии. По утверждению ее экспертов, пандемия ведет к снижению покупательной способности и увеличению «продовольственной бедности».

Италия, выступающая в качестве председателя «двадцатки» соорганизатором римского мероприятия, предложила проект создания «Продовольственной коалиции». Эта инициатива уже получила поддержку ряда стран и должна получить окончательные очертания на саммите по продовольственным системам, который запланирован на сентябрь в Нью-Йорке.