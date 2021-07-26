Россия пока не получала запросов на проведение встречи по продлению транзита газа через Украину

Чиновники ЕС и Германии пока не обращались к российским коллегам для обсуждения сроков встречи относительно перспектив транзита газа через Украину, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ко мне лично не видел никаких запросов», — сказал Новак, которого цитируют российские СМИ.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Как сообщалось, на прошлой неделе США и Германия приняли совместное заявление о договоренностях в связи с «Северным потоком-2». В нем, в частности, говорится об их заинтересованности в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины»).

«В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября. США обязуются полностью поддерживать данные усилия», — говорится в заявлении.