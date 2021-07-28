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28 стран и организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы»

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28 стран и организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы»

На сегодняшний день 28 стран и международных организаций подтвердили участие в иннаугурационном саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сегодняшний день уже 28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, этот результат уже позволяет с уверенностью сказать, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма.

«Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в „Крымской платформе“. Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу правды, силу дипломатии и уже смогли это ядро коалиции сформировать», — подчеркнул глава МИД Украины.

Он указал, что Украина ожидает участия в саммите «Крымской платформы» всех ведущих стран-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

«Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху «Крымской платформы», — подчеркнул Кулеба.

Он проинформировал, что саммит станет началом настойчивой и долгосрочной работы Крымской платформы, направленной на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так и всего мирового сообщества.

«Подчеркну, что саммит не будет одноразовым событием, это будет регулярная работа на многих уровнях. Мы на данный момент работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое — политика непризнания, второе — санкции, третье — безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое — защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое — экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма», — пояснил Кулеба.

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Министр указал, что прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. „Крымская платформа“ превратит его на неподъемный груз», — добавил Кулеба.

Крымская платформа
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