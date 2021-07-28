Зеленский подтвердил готовность к переговорам в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию на Донбассе в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) и заявил, что их проведение зависит от России.

«Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в „нормандском формате“. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева, — Ред.) от тех или иных источников российских медиа», — сказал президент в среду в интервью украинским телеканалам.