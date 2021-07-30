Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Биограф канцлера сообщил, что Меркель и Путин повышали голос на переговорах по Украине

353
Биограф канцлера сообщил, что Меркель и Путин повышали голос на переговорах по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса в Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии. Об этом говорится в появившейся в пятницу на полках немецких книжных магазинов книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время».

Автор новой биографии Меркель — немецкий историк и журналист Ральф Больман. Она вышла в издательстве C.H.Beck. Больман в 2013 году уже написал книгу о действующем канцлере.

Коснувшись периода кризиса на Украине в 2014 году, Больман отметил, что Меркель, «как и большинство других западных политиков и внешнеполитических экспертов, практически не ожидала вмешательства Путина в ситуацию». «Она в кризисном 2014 году десятки раз созванивалась с российским президентом, со стороны Федерального ведомства печати последовали публичные заявления касательно 27 таких переговоров», — говорится в книге. «От поездки в Москву Меркель отказалась, опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным», — отмечается в ее биографии.

«Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», — говорится в книге. Сотрудники, присутствовавшие на этих переговорах, сообщили Больману, что Путин говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени». «В сложных ситуациях он, по их словам, становился „очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным“. Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет», — отмечается в биографии Меркель. «Они говорили все друг другу в лицо», — рассказали автору свидетели переговоров. «Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона», — говорится в книге.

Читайте также: Россияне начали добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

Больман также отметил, что Меркель в тот момент ставила целью на фоне кризиса в Украине объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Впрочем, отмечает он, расчет Европы на то, что повышение цен на продукты в России вследствие взаимных санкций приведет к снижению популярности президента РФ среди населения, не оправдался.

Ангела Меркель, Владимир Путин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 30 июля 2021
Четверг, 29 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016