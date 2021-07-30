Биограф канцлера сообщил, что Меркель и Путин повышали голос на переговорах по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса в Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии. Об этом говорится в появившейся в пятницу на полках немецких книжных магазинов книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время».

Автор новой биографии Меркель — немецкий историк и журналист Ральф Больман. Она вышла в издательстве C.H.Beck. Больман в 2013 году уже написал книгу о действующем канцлере.

Коснувшись периода кризиса на Украине в 2014 году, Больман отметил, что Меркель, «как и большинство других западных политиков и внешнеполитических экспертов, практически не ожидала вмешательства Путина в ситуацию». «Она в кризисном 2014 году десятки раз созванивалась с российским президентом, со стороны Федерального ведомства печати последовали публичные заявления касательно 27 таких переговоров», — говорится в книге. «От поездки в Москву Меркель отказалась, опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным», — отмечается в ее биографии.

«Телефонные переговоры 2014 года часто имели характер дуэлей, речь шла по существу», — говорится в книге. Сотрудники, присутствовавшие на этих переговорах, сообщили Больману, что Путин говорил «много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени». «В сложных ситуациях он, по их словам, становился „очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным“. Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет», — отмечается в биографии Меркель. «Они говорили все друг другу в лицо», — рассказали автору свидетели переговоров. «Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона», — говорится в книге.

Больман также отметил, что Меркель в тот момент ставила целью на фоне кризиса в Украине объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Впрочем, отмечает он, расчет Европы на то, что повышение цен на продукты в России вследствие взаимных санкций приведет к снижению популярности президента РФ среди населения, не оправдался.