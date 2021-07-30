Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трамп пытался давить на Минюст США, чтобы отменить итоги выборов

241
Трамп пытался давить на Минюст США, чтобы отменить итоги выборов

Новые документы, попавшие в распоряжение конгрессменов США, свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в конце прошлого года пытался оказывать давление на Минюст, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Такое утверждение содержится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

Речь идет о распространенных председателем комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записях, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним и.о. заместителя министра юстиции — генпрокурора США Ричардом Донохью. Заметки касаются его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был и.о. главы Минюста. «Эти записи раскрывают попытки бывшего президента Трампа напрямую оказать давление на двух самых высоких по рангу чиновников Минюста, чтобы отменить сертифицированные итоги выборов 2020 года», — говорится в сообщении.

Как в нем утверждается, Трамп просил указанных должностных лиц «просто сказать, что выборы не были чистыми, а остальное предоставить ему и конгрессменам-республиканцам». При этом Трамп, согласно сообщению, угрожал Донохью и Розену потерей работы, если они откажутся сделать то, о чем он их просит.

«Эти рукописные записи показывают, что президент Трамп напрямую поручал руководству... ведомства предпринять шаги для отмены свободных и честных выборов в последние дни своего президентства. ...Комитет начал назначать интервью с ключевыми свидетелями, чтобы расследовать весь масштаб действий Трампа», — отметила Мэлони, слова которой приводятся в сообщении.

Читайте также: СНБО расширил санкции против контрабандистов – появились три новые фамилии

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.

Дональд Трамп, выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 30 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016