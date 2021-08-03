Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США снизился

Рейтинг одобрения американцами деятельности Джо Байдена на посту президента США в июле составил около 52%, говорится в совместном исследовании общественного мнения Harvard CAPS/Harris poll.
По данным Harvard CAPS/Harris poll, рейтинг одобрения Байдена в июле упал сразу на 10 процентных пунктов по сравнению с данным за июнь, когда о работе действующего президента США положительно высказывались примерно 62% опрошенных американцев. Согласно июльскому опросу, порядка 43% респондентов высказались негативно о деятельности Байдена.
Также упал рейтинг одобрения работы Конгресса и обеих партий США: около 45% респондентов высказались положительно о работе конгресса. Как Республиканская, и Демократическая партия США получили одобрение примерно 48% американцев.
Падение рейтингов одобрения связано с ростом случаев заражения коронавирусом в США и распространением штамма «дельта», отмечают авторы опроса. По мнению 36% опрошенных, COVID-19 является важнейшей проблемой страны. В июне так считали 30% респондентов. Также примерно 47% опрошенных заявили, что, по их мнению, что страна избрала неверную стратегию в борьбе с заболеванием.
В конце июля компания Gallup также опубликовала результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле упал на шесть процентных пунктов до 50%.
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