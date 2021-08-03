Разумкова не пустили в зону проведения ООС

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил, в связи с чем визит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в зону проведения ООС, запланированный на 3 августа, был отменен.
Как отмечает пресс-служба аппарата парламента, о соответствующем запрете Залужный проинформировал вечером 2 августа.
«Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте парламента.
В нем отмечается, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.
Позже на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook появилась информация о том, что запрет введен на 10 суток.
«Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников», — говорится в сообщении.
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