СНБО поручил Кабмину разобраться с ситуацией на «Укрзализныце»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел «Укрзализныци» и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Восьмой вопрос — это вопрос работы нашей „Укрзализныци“. Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть достаточно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы. Поэтому СНБО принял протокольное поручение к Кабинету министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу», — сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу