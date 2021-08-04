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Французский сенатор направила в МИД Франции официальный запрос о деле против Медведчука и закрытии телеканалов

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Французский сенатор направила в МИД Франции официальный запрос о деле против Медведчука и закрытии телеканалов

В Сенате Франции после обсуждения ситуации с ультраправыми в Украине на повестку дня встал новый вопрос — о давлении на СМИ и преследовании оппозиции в нашей стране.

Сенатор Натали Гуле официально направила соответствующий запрос министру Европы и иностранных дел Жану-Иву Ле Дриану, сообщает «Страна».

«Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук в настоящее время находится под домашним арестом, без какого-либо судебного разбирательства или приговора. Владелец телеканалов и эти каналы были закрыты без суда и следствия, это вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, поэтому хочу спросить министра Европы и иностранных дел (Жан-Ив Ле Дриан, — ред), какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине», — говорится в запросе, опубликованном в официальном журнале Сената.

Теперь министр обязан дать официальное разъяснение по этому вопросу.

«В своем ответе на запрос о росте ультраправых в Украине он хоть впервые признал их существование, но уточнил, что Украина — демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос — о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова — закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли этот вопрос, министр обязан дать ответ на официальный запрос сенатора», — сказал «Стране» источник в политических кругах Франции.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

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Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Франция, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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Среда, 4 августа 2021
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