В сентябре Украине нужно выплатить по долгам рекордные 105 миллиардов

В августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре — 104,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

При этом, на сентябрь запланированы самые крупные выплаты в этом году. По внешнему госдолгу нужно заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн — погашение, 16,3 млрд грн — обслуживание долга.

А по государственному внутреннему долгу должно быть заплачено 23,52 млрд грн (погашение — 15,09 млрд грн, обслуживание — 8,43 млрд грн).

Всего до конца года нужно заплатить 258 млрд грн.

Напомним, что совет управляющих Международного валютного фонда ранее утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.