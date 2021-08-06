Экзамен на знание украинского языка для госслужащих изменят – он станет короче

Экзамены на уровень знания украинского для будущих чиновников изменятся. Поменяется время его проведения и письменная часть.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственным стандартам.

Отмечается, что экзамен на знание украинского языка будет продолжаться 30 минут. Письменная часть будет состоять из тестов: их станет меньше, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать одно задание — монолог.

«Уменьшение продолжительности экзаменационной сессии и изменение структуры экзамена позволит значительно увеличить пропускную способность сети экзаменационных центров», — уточнили в комиссии.

При этом экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые намерены приобрести украинское гражданство, остается неизменным — его продолжительность будет составлять 2 часа.

Регистрация на экзамены по государственному языку возобновится 10 августа после 18:00.