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Украина открыла все КПВВ для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе

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Украина открыла все КПВВ для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе

По решению командующего Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье.

Отмечается, что КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

«Напротив КПВВ „Новотроицкое“ оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию», — говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбук.

В нем уточняется, что из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской».

«В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию — 12 548 человек», — уточняют в штабе ООС.

Там подчеркивают, что во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 4 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

«Через КПВВ „Новотроицкое“ проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн», — уточняется в сообщении.

В штабе ООС напоминают, что с 5 августа в связи с карантином в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения.

«Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы „Дома“. В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования», — подчеркивают в штабе ООС.

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Украинские военные отмечают, что в данный момент действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.

«С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ. Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции», — резюмируют в штабе ООС.

Донбасс, КПВВ, ООС
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