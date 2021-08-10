Украинцы не доверяют ни одному политику в стране

Среди украинских политиков и чиновников граждане больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
В то же время исследователи отмечают, что ко всем политикам и чиновникам, чьи имена были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.
Так, Зеленскому доверяют 33% опрошенных, однако о недоверии заявил 61%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, в то время как не доверяют 49%.
Чаще всего респонденты выражают недоверие народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку — 78%, в то время как доверяют ему 15%. Пятому президенту Украины Петру Порошенко не доверяют 75,5% и доверяют 18% опрошенных, народному депутату фракции «ОПЗЖ» Вадиму Рабиновичу не доверяют 74% и доверяют 14%.
Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову не доверяют 73% респондентов, в то время как о доверии заявили 15%, лидеру партии «ОПЗЖ» Юрию Бойко — 73% и 18% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 72% и 20%.
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