Резников хочет развернуть американские силы ПВО в Украине в ответ на милитаризацию Черного моря

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает важность усиления санкций против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток 2» и развертывания сил противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной и подготовку к размещению на оккупированном ею Крымском полуострове ядерного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.
«Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников по результатам встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом.
Он подчеркнул, что РФ «уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала». «Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы», — отметил вице-премьер.
То же самое сейчас, по его словам, происходит с проектом «Северный поток 2». «Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии — это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска», — подчеркнул Резников.
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