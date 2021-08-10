Количество участников «Крымской платформы» возросло до 37

Количество участников «Крымской платформы», учредительный саммит которой пройдет 23 августа в Киеве, возросло до 37, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите „Крымской платформы“ 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка „Крымской платформы“ набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», — написал Кулеба на своей странице в Twitter во вторник.

«Крымская платформа» — новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Официально деятельность «Крымской платформы» будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве.