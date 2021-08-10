Фонд госимущества сдаст в аренду часть замка в Каменце-Подольском

Фонд госимущества объявил аукцион по аренде памятника архитектуры национального значения в Каменце-Подольском — части Русской ворот XVI века с башнями и укреплениями, находящиеся на балансе Национального историко-архитектурного заповедника «Каменец».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Аукцион пройдет 25 августа.
Стартовая цена — 16,5 тыс грн в месяц, срок аренды — 5 лет.
Общая площадь актива — 210,2 м². В состав комплекса входят помещения Казематной куртины (109,4 м²), Привратная башня (31,8 м²) и Полубашня с галереей (69 м²).
«Сейчас компекс сооружений находится в удовлетворительном техническом состоянии, обеспечен электроснабжением мощностью 50 кВт. Актив расположен на территории Национального историко-архитектурного заповедника „Каменец“, что является национальным учреждением культуры и одним из семи „Туристических чудес Украины“. Также заповедник является одним из старейших на территории Украины. Общая площадь заповедника составляет 121 га и насчитывает почти 200 памятников архитектуры», — говорится в сообщении.
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