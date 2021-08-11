В Кабмине выступают за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

«У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы», — добавил Любченко.