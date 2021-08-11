ВОЗ ожидает, что число случаев COVID-19 в мире скоро превысит 300 млн

Число заразившихся коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что на минувшей неделе число случаев COVID-19, зарегистрированных в мире с начала пандемии, превысило 200 млн, и это случилось «всего через шесть месяцев после того, как мир был пройден уровень в 100 млн». «При нынешней траектории распространения вируса мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — констатировал глава ВОЗ, добавив, что человечество способно изменить эту тенденцию.