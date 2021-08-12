Twitter поменял дизайн шрифтов и цветовую палитру

Сервис микроблогов Twitter представил изменения в дизайне приложения: теперь платформа использует собственный шрифт Chirp, который Twitter представил в январе 2021 года. Все западные языки также получили выравнивание по левому краю.

В палитре стало меньше синего, а цвет кнопки «читать» изменился с синего на черный. Интерфейс также был обновлен: Twitter убрал разделители, чтобы было больше пустого пространства, и уменьшил количество серого фона.

Еще сервис добавил новые цвета, чтобы увеличить контрастность и привлечь дополнительное внимание к видео и фотографиям.