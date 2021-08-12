В России собираются поднять возраст продажи алкоголя

Российский Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут «Известия» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы.
Как сообщает газета, в министерстве разработали поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». По данным издания, изменения касаются напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.
Сейчас проект проходит оценку рабочей группы и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму, пишет газета.
Как отмечается, в пояснительной записке Минздрав указывает на результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитие головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.
Газета также напомнила, что с этой инициативой ведомство выступало еще в 2019 году. Однако тогда Минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016