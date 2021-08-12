Украинцам обещают прохладные выходные и жару с понедельника

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, небольшие дожди с грозами ожидаются только на юго-востоке.
Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу в Украине преимущественно без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.
В Киеве 13 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
В субботу в Украине также преимущественно без осадков, лишь на крайнем юго-востоке страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, на юге страны до 17°; днём 23-28°, на Закарпатье до 30°.
В столице 13 августа — без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
А уже с понедельника, с 16-го августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Температура будет 30-35°.
12 августа на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева 22°.
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