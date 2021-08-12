Хакеры похитили переписку МИД Литвы с посольствами

Хакеры предприняли кибератаку против Министерства иностранных дел Литвы и похитили переписку ведомства с посольствами балтийской страны за рубежом и посольствами других стран в Литве. Об этом в четверг сообщил портал Delfi.

МИД не отрицает факт кибернетического вмешательства в работу своих электронных ресурсов, но не подтверждает информацию о похищении документов. «Министерство зафиксировало попытку кибернетическо-информационной атаки, о чем поставлены в известность ответственные инстанции. Ведется расследование», — отмечается в сообщении МИД.

Ведомство заявило также об усилении кибератак. «Обращаем внимание на активизацию информационных и информационно-кибернетических атак, целью которых является дискредитация литовского государства и его политики», — отметил МИД.

В социальных сетях появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского министерства. Речь, согласно СМИ, идет якобы о 500 тыс. писем.