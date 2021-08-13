Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен

Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен. Из них 11 млрд гривен реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Как отмечается в сообщении, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.
Кроме того, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года составили 7,8 млрд грн, из них реальные — 0,8 млрд гривен.
Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% — с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% — с 1512 грн до 1470 гривен.
По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% — с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.
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