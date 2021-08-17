В Украину приедет президент Международного олимпийского комитета

Во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в сентябре будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими призерами Олимпиады в Токио.
«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Во время общения со спортсменами глава государства анонсировал презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры в сентябре, а также высказал надежду на проведение Олимпийских игр в Украине.
«У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче», — подчеркнул президент.
Он также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, а также их тренерам.
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