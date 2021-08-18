ОАЭ предоставили убежище президенту Афганистану и его семье

Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил МИД ОАЭ.

«ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.

Гани сбежал из Афганистана в тот же день, когда движение «Талибан» объявило о полном захвате республики — 15 августа. Политик объяснил, что хотел избежать кровопролития, так как в противном случае боевики напали бы на Кабул. Вместе с ним, по данным TOLO News, страну покинули советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Посольство России в Афганистане сообщило, что Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал СМИ пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.