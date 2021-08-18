Названа сумма, которую украл из казны беглый президент Афганистана

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани якобы украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.
Он назвал побег президента Гани «предательством государства и нации» и заявил, что тот «украл 169 миллионов долларов из государственной казны».
При этом посол заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», — заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.
Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. СМИ сообщали, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.
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