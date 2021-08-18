Кабмин сменил главу Госэнергоэффективности

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил главой Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Валерия Безуса.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем «Телеграм-канале».
Безус в конце января 2020 года победил в конкурсе на должность главы агентства. В то же время в феврале 2020 года правительство поддержало предложение главы Минэкоэнерго (тогда — Алексей Оржель) и отклонило проект распоряжения о назначении Безуса главой Госэнергоэффективности. С тех пор вопрос оставался нерешенным.
Безус с 2016-го по 2019 год занимал должность зампредседателя Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности.
Также являлся вице-президентом Energy Club, президентом ОС «Украинская ассоциация питьевой воды «Борисфен» и ОО «Агентство регионального развития и инвестиций» — ARDI.
В 2020 году он также подавался на должность члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), является членом общественного совета при регуляторе.
Как сообщалось, с июля 2020 года и до последнего времени обязанности главы Госэнергоэффективности исполнял Константин Гура.
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