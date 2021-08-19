Артем Сытник работает на уничтожение независимости Украины и полный внешний контроль над Украиной, - юрист

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник создал орган, не имеющий отношения к борьбе с коррупцией и работающий против интересов страны на иностранные государства.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Артем Сытник создал фактически иностранный разведывательный орган внутри Украины, который абсолютно не соблюдает наше законодательство, подчинён внешним руководителям, безнаказанно передает, а это уже неоднократно подтверждалось в СМИ, секретную информацию в посольства иностранных государств, незаконно давая им доступ к служебной информации», — заявил он.

По мнению юриста, в стране в виде НАБУ просто создана система давления на органы власти в интересах внешних сил.

«Все, чем занимался Сытник на протяжении своей карьеры в НАБУ, было направлено исключительно во вред Украине, во вред экономической безопасности Украины, во вред развитию Украины. Деятельность НАБУ, в первую очередь, направлена не на борьбу с коррупцией, а исключительно на уничтожение независимости страны и полный внешний контроль над Украиной», — заявил юрист.

Поэтому, по мнению адвоката, проблема даже не в персоналиях, а в самом НАБУ.

«Этот правоохранительный орган абсолютно не нужен Украине. Подобные правоохранительные органы в других странах не имеют таких полномочий, которые имеет НАБУ в Украине», — заявил он.

Юрист убежден в том, что вообще нет смысла обсуждать эффективность НАБУ. В частности, считать, во сколько этот орган обходится налогоплательщикам и сколько он возвращает в бюджет.

«Об эффективности НАБУ нельзя говорить в принципе, потому что тогда мы переходим в какую-то абсурдную плоскость, начинаем обсуждать планы по посадке людей, по привлечению к ответственности. Мы же видим, что, на самом деле, большая часть работы НАБУ заключается в создании преступлений, то есть они сами создают преступления, запускают провокаторов, а это уже было неоднократно подтверждено судами. Да и в целом цель создания НАБУ — это исключительно внешний контроль за Украиной и оказание давления на органы государственной власти, на государственных чиновников... Более того, если сравнить количество коррупционных преступлений, которые раскрывались без НАБУ, доводились до суда и до реальных приговоров, их окажется в десятки раз больше со старой милицией, даже не с новой полицией. НАБУ же, создавая видимость борьбы с топ-коррупцией, на самом деле занимается исключительно ее сокрытием и помощью тем же коррупционерам в уничтожении Украины. Так что этот орган и его руководитель просто не нужны стране», — убежден Ростислав Кравец.

Напомним, 16 апреля 2015 года Артем Сытник вступил в должность руководителя НАБУ, став первым директором Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко (от 16 апреля 2015 № 218/2015) о назначении Артёма Сытника директором НАБУ. Тем не менее, Сытник отказался уходить в отставку и продолжает руководить данным органом.