Украина ввела санкции против Шария и Гужвы

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в санкции против Анатолия Шария. Также в санкционный список попал главный редактор «Страны» Игорь Гужва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

«На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич», — заявил Данилов.

По его словам, против них ввели полный пакет санкций.