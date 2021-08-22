В Украине 1003 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1003 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 701 человека; летальных исходов — 25; выздоровевших — 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР — 15 850 человек, методом ИФА — 2 233 человека, экспресс-тестами — 20 019 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели — 2 274 561 человека;
выздоровели — 2 200 999 человек;
летальных исходов — 53 457.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016