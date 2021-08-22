В Украине 1003 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1003 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 701 человека; летальных исходов — 25; выздоровевших — 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР — 15 850 человек, методом ИФА — 2 233 человека, экспресс-тестами — 20 019 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 274 561 человека;

выздоровели — 2 200 999 человек;

летальных исходов — 53 457.