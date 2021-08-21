Россия пригрозила США «жестким ответом» на санкции из-за Навального

Российская Федерация даст «жесткий и адекватный ответ» на новые санкции США за отравление оппозиционера Алексея Навального. Москва отмечает, что давить на нее бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ход снова якобы пошла «провокация с мнимым отравлением Навального».

«Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», — говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что новые санкции из-за «Северного потока-2» и Навального идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых на женевском саммите президентом России и США.

Напомним, вчера США ввели новые торговые санкции против России, которые распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.