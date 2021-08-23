Папа Римский может отречься от Святого престола, - Libero

Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола. Стала известна причина.

Об этом сообщает Libero.

По данным издания, понтифик уже выразил намерение уйти.

Причиной потенциального отречения считают неудовлетворительное состояние здоровья Папы Франциска, который недавно перенес операцию на кишечнике.

Издание Il Sismografo, которое считается близким к Офису государственного секретариата, описало состояние Папы как «тяжелое и дегенеративное, и болезнь также могла быть хронической».

Отметим, в следующем году Папе Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте отрекся от престола и его предшественник — Бенедикт XVI.