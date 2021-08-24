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Украина отмечает 30-ую годовщину независимости: план мероприятий

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Украина отмечает 30-ую годовщину независимости: план мероприятий

Сегодня, 24 августа 2021 года, Украина отмечает 30-ую годовщину своей независимости. Основные торжества пройдут в Киеве.

Утром на центральной улице Киева пройдет военный парад. В нем примут участие более 5 000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Всего будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная.


С 12:00 на арт-заводе «Платформа» стартует первый фестиваль новой украинской культуры «Спалах». На нем выступят «Вагоновожатые», Cape Cod, «Палиндром» и другие. Фестиваль пройдет на двух сценах. Кроме того, на территории будет маркет украинских брендов, выставки стрит-арт-художников и другие активности.

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На 14:00 запланировано начало речного парада на Днепре рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом. В нем примут участие катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

На площади Конституции возле Верховной рады в 17:00 начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора Веревки. В концерте также примут участие солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, и певицы Тина Кароль и Джамала.

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На 18:00 запланирован праздничный концерт на главном стадионе страны. На нем выступят более 30 артистов, в том числе Тина Кароль, Джамала, BRUTTO и другие. Доход с благотворительного концерта пойдет на создание Центра современного искусства — музея Ивана Марчука. Вход платный, билеты можно найти на соответствующих сервисах.

В Одессе сегодня пройдет военно-морской парад ко Дню независимости. В нем примут участие боевые корабли Украины и стран-участниц и партнеров НАТО, авиация, а также бронетехника. Одесситы и гости города смогут посмотреть на него вблизи пляжа Ланжерон.

День независимости, план мерориятий
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