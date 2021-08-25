Кабмин определил контролируемые пограничные районы

Кабинет министров актуализировал перечень городов и районов, на которых устанавливается контролируемые пограничные районы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«По решению правительства актуализирован перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Изменено ширину пограничной полосы, которая составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы», — говорится в сообщении.
Кабмин установил определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и оккупированным Россией Крымом. Также новые правила распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на период проведения ООС.
«Среди прочего они (новые правила. — ред.) будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, манифестаций и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий», — рассказали в ГПСУ.
С перечнем городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы, можно ознакомиться на сайте ГНСУ.
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