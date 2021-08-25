Новые украинские законы уже не позволяют выполнить минские соглашения,- Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы уже не позволяют выполнить минские соглашения. Особенно в части особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и организации выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
По его словам, украинская власть якобы «подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах».
«Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой „государственная политика переходного периода“, — просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности... Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ», — заявил Лавров.
Отметим, украинская сторона открыто заявляет, что не собирается вносить в свою Конституцию особый статус оккупированного на сегодняшний день Донбасса. В том числе потому, что проводимая в стране децентрализация якобы дает регионам еще больше полномочий.
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