В Украине 1581 новый случай коронавируса

В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже почти 215 млн человек.
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 214,721,447 человек, из них выздоровели 192,049,607 человек. Количество умерших возросло до 4,475,693.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,157,249), Индия (32,557,767), Бразилия (20,645,537), Россия (6,804,910), Франция (6,673,336), Великобритания (6,590,747), Турция (6,273,681) и Аргентина (5,155,079).
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