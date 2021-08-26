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Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Травневого

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Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Травневого

Оккупационные войска Российской Федерации накануне вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое. Пострадавших в результате инцидента не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.

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Сообщается, что боевики совершили два выстрела из АГС-17 в сторону Травневого около 18:40. Боеприпасы попали во двор по адресу ул. Центральная, д. № 4.

«Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено», — говорится в сообщении.

Донбасс, боевики, обстрел
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