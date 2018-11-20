В Кабуле взрыв во дворце бракосочетаний – десятки погибших

По меньшей мере 40 человек погибли, 80 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в афганской столице. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

По предварительным данным министерства внутренних дел Афганистана, террорист-смертник подорвал себя в зале свадебных торжеств. В этот момент в помещении проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.