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Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

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Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщила Украинская служба «Голоса Америки».

Как сообщается на сайте издания в воскресенье вечером, информацию о переносе даты встречи лидеров двух стран подтвердили в Белом доме.

Отмечается, что по первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. На 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

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В издании напомнили, что дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — «сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло «в связи с расширением программы визита».

Владимир Зеленский, Джо Байден
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