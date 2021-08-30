Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщила Украинская служба «Голоса Америки».
Как сообщается на сайте издания в воскресенье вечером, информацию о переносе даты встречи лидеров двух стран подтвердили в Белом доме.
Отмечается, что по первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. На 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.
В издании напомнили, что дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — «сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло «в связи с расширением программы визита».
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