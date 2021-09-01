Президент Эквадора приказал продать полагающийся ему самолет

Самолет президента Эквадора Embraer EMB-135-BJ выставлен на продажу. Соответствующий декрет подписал президент южноамериканской страны Гильермо Лассо, сообщило во вторник агентство Prensa Latina.

Решение о продаже лайнера бизнес-класса глава государства принял по соображениям экономии государственных средств. В декрете указано, что необходимо «ликвидировать активы страны», которые неэффективны и не являются необходимыми.

До того момента, как самолет будет продан, его следует использовать только в случае возникновения экстренных ситуаций, говорится в декрете. Решение о необходимости задействования лайнера в этот период будет принимать администрация президента.