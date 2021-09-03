Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборных опросах в ФРГ

Немецкие социал-демократы продолжают лидировать в опросах избирателей: согласно результатам опроса исследовательской группы «Выборы», Социал-демократическая партия (СДПГ) в настоящее время может рассчитывать на 25% голосов избирателей.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель претендует на 22%, третье место — за «Зелеными», за них готовы голосовать 17%. Правая «Альтернатива для Германии» и «Свободная демократическая партия» могут рассчитывать примерно на 11% голосов поддержки каждая, «Левым» достается 7%.

Опрос проведен с 31 августа по 2 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 1 тыс. 300 граждан.

Выборы в Германии пройдут в воскресенье, 26 сентября.