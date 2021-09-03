Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборных опросах в ФРГ

Немецкие социал-демократы продолжают лидировать в опросах избирателей: согласно результатам опроса исследовательской группы «Выборы», Социал-демократическая партия (СДПГ) в настоящее время может рассчитывать на 25% голосов избирателей.
Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель претендует на 22%, третье место — за «Зелеными», за них готовы голосовать 17%. Правая «Альтернатива для Германии» и «Свободная демократическая партия» могут рассчитывать примерно на 11% голосов поддержки каждая, «Левым» достается 7%.
Опрос проведен с 31 августа по 2 сентября по заказу медиагруппы RTL, в нем приняли участие 1 тыс. 300 граждан.
Выборы в Германии пройдут в воскресенье, 26 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016